Стали известны новые подробности о сбое в работе трех крупных банков 1 11.07.2025, 12:52

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Из-за чего у их клиентов «испарялись» деньги со счетов.

В среду, 9 июля, некоторые клиенты трех крупнейших банков страны столкнулись с проблемой, из-за которой не могли совершать операции по картам. У части пользователей счета ушли в минус. На решение проблемы ушел весь день. Источник «Зеркала» в банковской сфере объяснил, почему сбой привел к «списаниям» средств.

Клиентка «Беларусбанка» заподозрила, что «пропали деньги у тех, кто, наверное, в этот период времени рассчитывался в магазинах либо совершал какие-то операции». По ее словам, у дочерей, которые 9 июля не пользовались карточками, ничего не списали, а у других знакомых, которые что-то покупали в день сбоя, списания были.

Однако в комментариях с ней не согласились — многие рассказали, что были в тот день на работе и деньги не тратили, но на картах все равно отразился минус.

Одна из вероятных причин того, что у людей «списались» деньги, по данным источника журналистов в банковской сфере, знакомого с ситуацией, — во время технического сбоя старые операции провелись как новые. То есть сбой привел к тому, что как будто клиенты 9 июля снова совершили покупки или переводы, которые делали за какой-то определенный период до этого. Это могло произойти во время обновления систем, когда произошел сбой, либо, как вариант, было связано с человеческим фактором, например, ошибкой сотрудника или сотрудников при вводе данных или настройке процессов.

Напомним, зампред Нацбанка Андрей Картун накануне признал, что сбой «был связан с очередным плановым обновлением системы и затронул определенные банки». Однако официально никто из представителей власти не объяснил, почему сбой привел именно к такому результату и как намерены действовать, чтобы этого не повторилось.

«Деньги никуда не исчезли. Никто их не списывал. Это не была вирусная атака или взлом, а определенный технический сбой при очередном обновлении системы. Могли пострадать все, в том числе сотрудники Национального банка, Белoрусского межбанковского расчетного центра и обычные граждане», — заверил тогда представитель регулятора.

Напомним, утром 9 июля клиенты нескольких банков заметили, что с их банковских карт были списаны деньги. Сотрудники кол-центра «Беларусбанка» подтвердили, что действительно возникла проблема, и заверили, что она будет решена в течение дня.

«В связи с техническим сбоем, произошедшим в аппаратно-программном комплексе 9 июля, могут иметь место отрицательные балансы карточек ОАО „АСБ Беларусбанк“, ОАО „Белагропромбанк“ и ОАО „Белинвестбанк“», — сообщили в БПЦ, пообещав устранить все проблемы до 14.00 9 июля.

Однако в этот срок уложиться не удалось, и дедлайн несколько раз переносили. В итоге сбой устранили в ночь на 10 июля.

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