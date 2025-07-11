Кремль передал Трампу новые предложения по Украине

Кремль передал Трампу новые предложения по Украине3
- 11.07.2025, 12:58
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Новые идеи России озвучил Лавров.
Администрация президента США Дональда Трампа получила от России новые предложения по урегулированию в Украине. Об этом на брифинге в четверг сообщила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.
По ее словам, новые идеи Кремля были озвучены на встрече госсекретаря Марко Рубио и главы МИД РФ Сергея Лаврова, которая состоялась накануне в Малайзии.
«Россияне поделились некоторыми идеями, которые он (Рубио — ТМТ) донесет до президента. И конечно, мы посмотрим, что он скажет. Президент всегда руководит такого рода решениями», — сказала Брюс.
Она напомнила, что и Рубио, и Трамп разочарованы отсутствием прогресса в урегулировании кризиса вокруг Украины. Сам глава Госдепа, покидая Малайзию, где состоялась длившаяся менее часа встреча с Лавровым, призвал не ждать многого от новых предложений Кремля. «Я бы не назвал это чем-то, что гарантирует мир», — сказал он.