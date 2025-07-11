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В Варшаве вспомнят добровольца Николая Ильина

  • 11.07.2025, 13:05
В Варшаве вспомнят добровольца Николая Ильина
Николай Ильин

Боец с позывным «Эстонец» погиб, защищая Украину.

Белорусcкий доброволец, гражданин Эстонии Николай «Эстонец» Ильин, погиб 13 июля 2020 года в возрасте 36 лет на востоке Украины, воюя на стороне ВСУ.

В Варшаве пройдет мероприятие в память о белорусском добровольце.

Ранее Николай был активистом «Зубра» и «Молодого фронта», что привело к преследованию и эмиграции, рассказал «Радые Рацыя» лидер движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик:

— Судьба Николая Ильина — это судьба сотен тысяч белорусов, которые были вынуждены уехать из страны. Я хотел бы напомнить, что Николай был вынужден покинуть Беларусь еще в далеком 2006 году после жестокого разгона площади Кастуся Калиновского. Николай Ильин получил высшее образование в Эстонии, а затем и гражданство этой страны.

Церемония памяти Николая Ильина состоится 13 июля в костеле Святого Александра в Варшаве на площади Трех Крестов в 12:30 в актовом зале Иоанна Павла II.

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