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Сможем ли мы поручать ИИ важные задачи?

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  • 11.07.2025, 13:17
Сможем ли мы поручать ИИ важные задачи?

Современные нейросети уже обещают избавить людей от рутинной работы.

Дискуссия о доверии к искусственному интеллекту, пишет New Scientist (перевод — сайт Charter97.org), выходит за рамки технологий и затрагивает фундаментальные вопросы общества — стоит ли позволять машинам выполнять важные задачи?

Примером может служить история доказательства знаменитой теоремы о четырех красках. Суть задачи: сколько цветов нужно, чтобы раскрасить любую карту мира так, чтобы соседние страны не были одного цвета? Ответ — четыре. Это было доказано в 1976 году при помощи компьютера, который проверил тысячи возможных конфигураций карты.

Такое «компьютерное» доказательство вызвало бурную реакцию в математическом сообществе. Многие ученые сомневались: можно ли считать доказанным то, что невозможно проверить вручную? С тех пор компьютерные доказательства оставались редкостью.

Однако ситуация меняется. Новые системы ИИ ставят вопрос с другой стороны: почему мы должны больше доверять ошибающимся людям, чем машинам, способным формально проверять сложнейшие доказательства?

Эта научная дискуссия отражает более широкую дилемму: когда и в каких сферах можно позволить ИИ взять на себя контроль?

Современные ИИ-агенты уже обещают избавить людей от рутинной работы — от обработки счетов до бронирования отпусков. Однако на практике такие системы часто проявляют как «вспышки гениальности», так и «приступы фрустрации».

Доверить машине кредитную карту или пароли так же тревожно, как когда-то было доверить доказательство компьютеру. Но теперь мы не просто раскрашиваем карту, а исследуем ее границы — и не знаем, что найдем: надежного помощника или цифрового «предателя».

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