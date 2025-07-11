В Сеть попала интересная разминка для мозга 13 11.07.2025, 13:23

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Испытайте себя.

Иногда самые простые на вид задачки вызывают самые жаркие споры. Эта — как раз из таких. Всего-то нужно сказать, какая кружка наполнится первой, отмечает «Вокруг света».

В интернете пользователи делятся на лагеря: одни уверены в одном ответе, другие доказывают противоположное, а третьи находят подвох, о котором никто не подумал.

В комментариях — настоящие баталии. Потому что задача проверяет не только логику, но и внимательность к деталям.

Хотите проверить, насколько вы наблюдательны? Посмотрите на схему и попробуйте понять, какая кружка наполнится первой.

Свой ответ напишите в комментариях.

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