В Сеть попала интересная разминка для мозга

В Сеть попала интересная разминка для мозга13
- 11.07.2025, 13:23
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Испытайте себя.
Иногда самые простые на вид задачки вызывают самые жаркие споры. Эта — как раз из таких. Всего-то нужно сказать, какая кружка наполнится первой, отмечает «Вокруг света».
В интернете пользователи делятся на лагеря: одни уверены в одном ответе, другие доказывают противоположное, а третьи находят подвох, о котором никто не подумал.
В комментариях — настоящие баталии. Потому что задача проверяет не только логику, но и внимательность к деталям.
Хотите проверить, насколько вы наблюдательны? Посмотрите на схему и попробуйте понять, какая кружка наполнится первой.
Свой ответ напишите в комментариях.