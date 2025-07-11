Украина ударила по ключевому для России авиазаводу

Украина ударила по ключевому для России авиазаводу2
- 11.07.2025, 13:31
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Он специализируется на модернизации истребителей типа МиГ-29 и МиГ-31.
Во время массированной атаки дронами на Подмосковье в ночь на пятницу, 11 июля, под ударом оказался Луховичский авиационный завод, который специализируется на производстве и модернизации истребителей типа МиГ-29, МиГ-31 и их модификаций.
Об этом сообщил директор Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины Андрей Коваленко.
По его словам, предприятие также участвует в разработке новых образцов боевой авиации, в частности проектов «перспективного фронтового истребителя» на базе платформы МиГ.
Кроме того, он задействован в цикле модернизации БПЛА.
Ранее сообщалось, что 11 июля российские регионы подверглись массированным атакам беспилотников, в Подмосковье взрывы раздавались в городах Луховицы и Дубно. В частности, во втором населенном пункте было снова атаковано предприятие Кронштадт, которое занимается разработкой беспилотников.