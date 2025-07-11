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Украина ударила по ключевому для России авиазаводу

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  • 11.07.2025, 13:31
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Украина ударила по ключевому для России авиазаводу

Он специализируется на модернизации истребителей типа МиГ-29 и МиГ-31.

Во время массированной атаки дронами на Подмосковье в ночь на пятницу, 11 июля, под ударом оказался Луховичский авиационный завод, который специализируется на производстве и модернизации истребителей типа МиГ-29, МиГ-31 и их модификаций.

Об этом сообщил директор Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины Андрей Коваленко.

По его словам, предприятие также участвует в разработке новых образцов боевой авиации, в частности проектов «перспективного фронтового истребителя» на базе платформы МиГ.

Кроме того, он задействован в цикле модернизации БПЛА.

Ранее сообщалось, что 11 июля российские регионы подверглись массированным атакам беспилотников, в Подмосковье взрывы раздавались в городах Луховицы и Дубно. В частности, во втором населенном пункте было снова атаковано предприятие Кронштадт, которое занимается разработкой беспилотников.

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