На М6 велосипедист выехал в полосу перед автомобилем

На М6 велосипедист выехал в полосу перед автомобилем1
- 11.07.2025, 13:34
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Что сделал водитель?
Неприятный сюрприз получил пользователь форума «Онлайнера» на трассе М6. Возле поворота на Аксаковщину перед его автомобилем в полосу вдруг выехал велосипедист.
«Велосипедист, не глядя, вырулил в полосу, мне пришлось вильнуть влево. Благо в соседнем ряду автомобиль был достаточно далеко позади, чтобы я мог выполнить такой маневр», — прокомментировал автор видео.
«Оттормаживаться по ПДД со скорости почти 90 км/ч — так себе идея», — объяснил свое поведение водитель.