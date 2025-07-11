На М6 велосипедист выехал в полосу перед автомобилем 1 11.07.2025, 13:34

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Что сделал водитель?

Неприятный сюрприз получил пользователь форума «Онлайнера» на трассе М6. Возле поворота на Аксаковщину перед его автомобилем в полосу вдруг выехал велосипедист.

«Велосипедист, не глядя, вырулил в полосу, мне пришлось вильнуть влево. Благо в соседнем ряду автомобиль был достаточно далеко позади, чтобы я мог выполнить такой маневр», — прокомментировал автор видео.

«Оттормаживаться по ПДД со скорости почти 90 км/ч — так себе идея», — объяснил свое поведение водитель.

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