Маск поможет демократам? Сэм Уилсон

11.07.2025, 13:48

Илон Маск

Демократическая партия как раз ищет новые идеи и ресурсы.

Илон Маск, видимо, подал документы на регистрацию широко анонсированной «Партии Америки». Но как только новость опубликовали мировые СМИ, Маск заявил, что регистрация в Федеральной избирательной системе – фейк. Тем не менее в своем аккаунте в сети Х он весьма навязчиво толкает идею создания третьей партии в США.

Дональд Трамп не заставил себя ждать: в своей сети Truth Social он опубликовал пространный ответ, что Маск, к сожалению, сошел с ума, а идею третьей партии назвал смехотворной.

В современной американской политике существует гораздо больше двух партий, но лишь Демократическая и Республиканская обладают достаточными ресурсами и инфраструктурой, чтобы оказывать влияние по всей стране — в каждом штате, в каждом крупном городе. В условиях американского федерализма политическая партия вынуждена жить скорее как сетевая структура, нежели централизованная организация: возможности управления крайне ограничены. Американской политической системе всегда была присуща эта особенность: партий множество, но реальная конкуренция идет между двумя. По оценкам правоведов, в стране существует более полумиллиона выборных должностей, от президента до главы муниципалитета, и большинство из них занимают представители либо Республиканской, либо Демократической партии.

А так называемые третьи партии — да, выдвигают кандидатов на выборы разных уровней, в том числе и президентские, но на них ни одна из них еще не одержала победы. На протяжении всей американской истории появлялись, возрастали и исчезали партии, например в середине XIX века большую силу набрала Партия свободной земли (выступала против распространения рабовладения), а ближе к концу XIX века — партия «популистов» (боролась против банков и корпораций), но ни одна так и не смогла составить реальной конкуренции двум основным.

Чаще всего электорат этих партий постепенно перетягивала одна из основных партий: например, Республиканская партия во многом выросла на платформе движения против рабства, которое ранее представляла партия свободной земли. А партия «популистов», критиковавшая элиты и корпоративное влияние была в значительной степени поглощена Демократической партией к началу XX века. То есть новые партии не побеждали напрямую, но оказывали влияние, меняя повестку старых.

В XX веке партийные структуры стали все глубже прорастать в государственные институты. Одновременно, стремясь к большей легитимности, партии внедрили сложные процедуры внутреннего отбора, прежде всего праймериз и кокусы, вовлекали в них как можно больше избирателей. В этой системе победитель получает все.

В американской Конституции ни Республиканская, ни Демократическая партии вообще не упоминаются, но функционирование политической системы страны без них невозможно.

Безусловно, личные амбиции отдельных политиков играют немалую роль. Однако, показывает практика, ни одна, даже самая мощная политическая амбиция не может привести к успеху в обход Республиканской или Демократической партии. Хрестоматийный пример — Дональд Трамп. Начав свою карьеру в политике как аутсайдер, не вписывавшийся ни в одну из партий, он получил кандидатство в Республиканской, пройдя все процедуры, и только теперь его амбиции стали амбициями партии. (И то не всей.)

Кандидатам с амбициями не помогают даже колоссальные финансовые ресурсы. В 2020 году Майкл Блумберг выдвинулся в президенты от Демократической партии, потратил на двухнедельную кампанию свыше миллиарда долларов, у него был гигантский медийный вес — но все это не дало нужного результата, кандидатом стал скромный в финансовом отношении Джо Байден, и он выиграл выборы!

Из-за сетевого характера американской политической системы весь рынок политических услуг фактически встроен в двухпартийную модель. Подавляющее большинство заметных компаний из сферы политического консалтинга так или иначе аффилированы либо с Демократической, либо с Республиканской партией.

Маск по Конституции не может стать президентом США – он гражданин не по рождению. (Хотя сам Маск публикует в X (бывшем Twitter) сгенерированные искусственным интеллектом фотографии, где он изображает себя в образе президента в Овальном кабинете.) Но это обстоятельство не могло помешать Федеральной избирательной системе зарегистрировать партию Маска, что воспринимается как свидетельство серьезности его намерений: явно не популистский жест. В учредительных документаз "Партии Америки" казначеем значится близкий Маску человек, главный бухгалтер Tesla Вайбхав Танеджа, и это лишнее доказательство серьезности намерений миллиардера.

Но говорить – следом за мировой прессой, – будто у Маска теперь есть своя партия, очень рано. Нет реальных признаков поддержки: ни крупных доноров, ни сколько-нибудь заметных публичных союзников, больше похоже на междусобойчик. Но нельзя полностью списывать со счетов «Партию Америки». Ее будущее вполне может сложиться, в ней могут появиться сильные политики, которые – помним исторический опыт третьих партий в США - окажутся на первых ролях в одной из двух доминирующих политических сил.

В первые дни конфликта с Дональдом Трампом Маск писал в соцсетях, что без его финансовой поддержки республиканцев демократы выиграли бы президентские и парламентские выборы. Демократическая партия как раз ищет новые идеи и ресурсы для реванша и на промежуточных выборах 2026 года, и на президентских выборах 2028-го. Маск с его несметными финансами и растущей политической базой может стать для демократов по-настоящему ценным активом.

Сэм Уилсон, The Moscow Times

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