Франция и Британия готовы отправить 50 тысяч военных в Украину 11.07.2025, 13:57

План миротворческой миссии готов.

Франция и Великобритания планируют отправить в Украину в качестве миротворцев 50 тыс. солдат и офицеров, заявил французский президент Эммануэль Макрон. Таким образом, по его словам, численность объединенных сил вырастет до армейского корпуса, который может быть задействован в крупном сражении. При этом франко-британские экспедиционные силы станут основой будущего международного контингента, задачей которого будет соблюдение перемирия в Украине, отметил Макрон, пишет The Moscow Times

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, в свою очередь, сообщил, что план миротворческой миссии в Украине готов. По его словам, он может быть реализован «в течение нескольких часов» после подписания соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной. Стармер назвал план «проработанным» и «рассчитанным на долгосрочную перспективу». Макрон добавил, что коалиция из 30 стран поможет обеспечить соблюдение перемирия в воздухе и на море, а также будет содействовать восстановлению украинской армии.

До этого Франция и Великобритания, а также страны из «коалиции желающих» помочь Украине обсуждали отправку на украинскую территорию до 30 тыс. миротворцев. Группировка должна была разместиться в Киеве, Одессе и Львове и находиться там в качестве «сил обеспечения» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Россия выступала категорически против размещения военных стран НАТО в соседней стране. «Если они появляются там, это означает, что они размещаются в зоне конфликта со всеми последствиями для этих контингентов как стороны конфликта», — говорил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

В то же время Макрон заявлял, что развертывание европейского миротворческого контингента в Украине после завершения войны не потребует согласия России. «Украина суверенна, и если она просит союзные войска находиться на ее территории, то не России решать, соглашаться или нет», — отмечал Макрон. По его словам, размещение миротворцев будет одним из пунктов переговоров, поскольку «ясно, что украинцы ни в коем случае не могут пойти на территориальные уступки и не иметь никакой гарантии безопасности».

До этого президент Украины Владимир Зеленский призывал разместить на территории страны 100 тыс. миротворцев для эффективного контроля за соблюдением потенциального мирного соглашения. США поддержали развертывание европейского миротворческого контингента, однако отказались посылать собственных военных.

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