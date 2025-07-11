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Украинского друга Лукашенко обвинили в мошенничестве

  • 11.07.2025, 14:00
Украинского друга Лукашенко обвинили в мошенничестве
Евгений Шевченко

Нардеп Шевченко выманивал деньги у компании, покупавшей удобрения в Беларуси.

Народному депутату Украины, другу Лукашенко Евгению Шевченко, который находится под стражей за госизмену, сообщили о новом подозрении в мошенничестве, пишет Служба безопасности Украины в пятницу, 11 июля.

По данным следствия, украинский нардеп выманивал деньги у одной из украинских компаний, которая покупала минеральные удобрения в Беларуси. Он создавал искусственные препятствия при доставке товаров из соседней страны, требуя взятку за их решение в размере 14,5 млн грн.

СБУ сообщает, что указанная сумма поступила на счета фирмы сына Шевченко.

Также правоохранители подозревают, что депутат мог получать регулярные «откаты» за белорусские квоты на поставку удобрений.

Депутату сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах), за что ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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