«Есть позитивные сигналы» 11.07.2025, 14:05

В оценках администрации США произошел большой сдвиг.

В Риме на Конференции по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference 2025) прозвучали очень позитивные сигналы. Прежде всего от Вашингтона. Можно говорить о том, что у партнеров Украины уже сформировано стратегическое видение восстановления государства и есть практические шаги. Таким мнением поделился политолог-международник, директор Центра общественных исследований «Украинский меридиан» Дмитрий Левусь.

- Очень хорошие сигналы прозвучали на этой конференции. Именно от американской стороны. Ведь то, о чем говорится сейчас, это стратегия, то есть взгляд в будущее. И американская инициатива проведения параллелей с планом Маршалла, который в свое время полностью восстановил Европу после Второй мировой войны, показывает, что есть вера в Украину. А реализация плана — это и поддержка всех украинских устремлений, которые есть, и одновременно европейское и евроатлантическое единство, — отметил Левусь.

Страна, которая успешно восстанавливается, в которую верят и поэтому вкладывают, однозначно может пройти весь этот путь, акцентировал политолог.

- Сигнал, который исходил от Соединенных Штатов Америки, это сигнал, кстати, и остальным партнерам Украины. То есть мы можем говорить о том, что Вашингтон всерьез начал рассматривать такой стратегический план, а значит это о будущем. И даже те, кто, допустим, на данный момент сомневается, приступают уже к конкретной работе. Украина со своей стороны делает все возможное. И слова Зеленского, которые прозвучали о восстановлении и о будущем, более чем показательны, — сказал Левусь.

Эта конференция, считает политолог, стала определенным итоговым моментом, потому эта работа велась и ранее. У Украины уже есть большое количество двусторонних отношений, согласно которым те или иные страны определялись, с какими областями готовы работать именно по восстановлению.

- Уже есть конкретная работа, которая пока ведется на уровне гуманитарной помощи. Но, в том числе, уже происходит строительство и восстановление. Например, Латвия с Черниговской областью работают очень активно. Это один из успешных примеров. И именно сейчас произошло четкое определение, как это будет работать дальше. Определение того, за счет каких средств можно реализовать проекты, — отметил Левусь.

Он также акцентировал, что уже есть консенсус относительно использования российских замороженных активов.

- На это все нужно смотреть в общем политическом контексте по отношению к Российской Федерации. Вспомним слова канцлера ФРГ Мерца о том, что дипломатические пути урегулирования с Россией уже не работают, они исчерпаны. Однозначно есть и большой сдвиг в оценках американской администрации.

Очевидно, что Россия еще будет пытаться обманывать и выводить все на имитацию переговоров. Но все это в целом действительно демонстрирует, что сформировано стратегическое видение и есть практические шаги, которые должны осуществляться.

Новые фонды, двустороннее сотрудничество по использованию российских замороженных активов, и в стратегическом плане разработка некого аналога плана Маршалла непосредственно для Украины — все это показывает, что демократический мир остается с Украиной, — резюмировал эксперт.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com