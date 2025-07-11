Работника уволили после испытательного срока, но компания не учла одну деталь 11.07.2025, 14:07

Пришлось вернуть его на работу.

В Гомеле суд рассмотрел иск работника к компании, которая уволила его за непрохождение испытательного срока. Мужчина смог доказать, что работодатель неправ, и вернулся на работу.

Гомельчанин устроился в «Фит24» на позицию замдиректора по строительству 21 октября прошлого года. Спустя почти три месяца, 15 января, его уволили, пишет «Онлайнер».

Работник посчитал это незаконным, поскольку у него инвалидность 3-й группы. «Кроме того, ответчиком нарушено законодательство о труде: при приеме на работу с должностной инструкцией, перечнем функциональных обязанностей и коллективным договором его не ознакомили; вводный инструктаж по технике безопасности с ним никто не проводил; на прохождение медицинской комиссии не направлял; дополнительных медицинских документов от него никто не потребовал; достойные условия труда ему обеспечены не были», — говорится в сообщении Гомельского областного суда.

Во время работы к гомельчанину не применяли дисциплинарные взыскания. Он просил суд восстановить его в должности, взыскать средний заработок за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда — 5000 рублей.

Компания на это ответила, что мужчина при приеме на работу не сообщил об инвалидности и не смог выполнять трудовые обязанности.

Однако суд пришел к выводу, что действия компании были незаконными. Так, согласно п. 4 ч. 5 ст. 28 ТК предварительное испытание при заключении трудового договора для людей с инвалидностью не устанавливается, поэтому условие трудового договора о предварительном испытании в этом случае является недействительным. Вместе с тем это не означает недействительность трудового договора в целом (ч. 2 ст. 23 ТК). То есть, несмотря на нарушения, он продолжает действовать.

Так как предварительное испытание для людей с инвалидностью устанавливать запрещено, то и увольнять за его непрохождение нельзя.

Поэтому суд решил восстановить мужчину на работе, взыскать с «Фит24» в его пользу средний заработок за время вынужденного прогула — 3540 рублей и 200 рублей компенсации морального вреда. Также решен вопрос о судебных расходах.

Решение суда не обжаловано и не опротестовано, поэтому вступило в законную силу.

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