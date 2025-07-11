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Хуситы потопили два торговых судна в Красном море

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  • 11.07.2025, 14:16
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Хуситы потопили два торговых судна в Красном море

Западные военные не пришли судам на помощь.

В Красном море хуситы потопили два торговых судна — Magic Seas и Eternity C. В течение двух суток экипажи пытались отбиваться от нападений, но помощи от западных военных не поступило, пишет The Wall Street Journal.

Нападения сопровождались применением дронов, ракет и гранатометов. Погибли по меньшей мере три человека, еще 15 числятся пропавшими без вести. Часть моряков, по данным американской миссии в Йемене, была захвачена хуситами. Это первая успешная атака хуситов на коммерческие суда с ноября — и одна из самых смертоносных с начала их кампании по блокированию судоходства, которую они ведут в знак поддержки ХАМАС и в ответ на войну в Газе.

Офицер компании Cosmoship Management, оператора Eternity C, заявил, что пытался вызвать помощь со стороны британского флота и европейской миссии Aspides, но получил ответ, что в районе атаки не было ни одного корабля. Как сообщил представитель Пентагона, США не пересматривали свое военное присутствие в ответ на эти атаки. Официально перемирие, заключенное Трампом с хуситами два месяца назад, все еще в силе, поскольку нападения не были направлены на американские суда.

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