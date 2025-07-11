Закончилась ли дружба Трампа и Путина?2
- 11.07.2025, 14:33
Единственный выход для президента США — давление.
Президент США Дональд Трамп наконец-то понял, что его разыграл российский «хороший парень», и теперь он намерен занять жёсткую позицию в отношении РФ.
В своей колонке для Politico обозреватель Джейми Деттмер рассуждает, действительно закончится ли на этом дружба Трампа и Путина.
«Трамп теперь понял, что проблема в Путине, поэтому ему нужно оказать давление на Путина, что он и может сделать», — уверенно заявил бывший спецпредставитель США в Украине Билл Тейлор.
Но Деттмер задался вопросом, действительно ли Трамп окажет такое давление, которое может заставить Путина остановиться?
«Это пока неясно — с Трампом никогда не знаешь. И в этом часть проблемы», — подчеркнул обозреватель.
Деттмер отметил, что тактика ведения переговоров у Трампа хорошо работала в бизнесе. Но с Путиным она не срабатывает.
«Путин может легко прийти к выводу, как он, очевидно, уже делал раньше, что лай Трампа хуже его укусов, и что он может просто переждать», — выразил мнение обозреватель.
Трамп заявлял, что может склонить Путина к прекращению войны против Украины, в противном случае он угрожал развязать безудержную экономическую войну, ввести пошлины и даже дополнительные санкции против России.
«Это было пять месяцев назад», — иронизирует Деттмер.