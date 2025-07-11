Закончилась ли дружба Трампа и Путина? 2 11.07.2025, 14:33

Единственный выход для президента США — давление.

Президент США Дональд Трамп наконец-то понял, что его разыграл российский «хороший парень», и теперь он намерен занять жёсткую позицию в отношении РФ.

В своей колонке для Politico обозреватель Джейми Деттмер рассуждает, действительно закончится ли на этом дружба Трампа и Путина.

«Трамп теперь понял, что проблема в Путине, поэтому ему нужно оказать давление на Путина, что он и может сделать», — уверенно заявил бывший спецпредставитель США в Украине Билл Тейлор.

Но Деттмер задался вопросом, действительно ли Трамп окажет такое давление, которое может заставить Путина остановиться?

«Это пока неясно — с Трампом никогда не знаешь. И в этом часть проблемы», — подчеркнул обозреватель.

Деттмер отметил, что тактика ведения переговоров у Трампа хорошо работала в бизнесе. Но с Путиным она не срабатывает.

«Путин может легко прийти к выводу, как он, очевидно, уже делал раньше, что лай Трампа хуже его укусов, и что он может просто переждать», — выразил мнение обозреватель.

Трамп заявлял, что может склонить Путина к прекращению войны против Украины, в противном случае он угрожал развязать безудержную экономическую войну, ввести пошлины и даже дополнительные санкции против России.

«Это было пять месяцев назад», — иронизирует Деттмер.

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