Лукашенко разогнал инфляцию 1 11.07.2025, 14:48

Продукты в Беларуси не только бывает пропадают, но еще и дорожают с неприличной скоростью.

Продовольственная инфляция в июне в два с лишним раза обогнала официальные прогнозы. Неудивительно, что белорусские власти внезапно так засуетились из-за роста цен. Настоящий потенциал белорусской инфляции значительно выше ее текущих значений, пишет planbmedia.

По итогам июня цены на продукты в годовом выражении выросли на 10,5 процента. Сдерживание цен на непродовольственные товары не помогло вернуть инфляцию в июне в отведенные ей официальным прогнозом рамки.

На 1 июля цены в годовом выражении выросли уже на 7,3 процента. С начала года каждый месяц инфляция ускоряется. В мае она составляла 7,1 процента, а в апреле — 6,5. При том, что по официальному прогнозу должна быть не больше пяти.

Получается, не зря в июне власти так суетились из-за роста цен, что даже частично отменили собственную частичную ценовую либерализацию. Регулирование цен на мясомолочную продукцию и сладости во второй половине месяца вернулось. И даже в более жестком варианте, чем тот, который существовал до частичной отмены ценового регулирования.

Однако ни эти меры, ни заявления про ценовую стабилизацию не помогли. По крайней мере пока. Продовольственная инфляция в июне была даже выше майской. За июнь продукты подорожали на 1,7 процента после роста на 1,3 процента в мае.

Впрочем, возможно возвращение ценового контроля помогло избежать еще худшего сценария. Эксперт BEROC Анатолий Харитончик обратил внимание, что в конце июня Белстат опубликовал уточнение оценки ВВП за первый квартал. При этом в результате переоценки дефлятор ВВП увеличился в два раза, с 6,4 до 11,8 процента.

В отличие от индекса потребительских цен, который характеризует, собственно, потребительскую инфляцию, дефлятор ВВП фиксирует рост цен в экономике в целом, включая потребление госорганов, внешнеторговые операции и инвестиции. То есть, уже в первом квартале рост цен в экономике в два раза обогнал потребительскую инфляцию.

Поэтому, получается, что инфляция в Беларуси имеет потенциал для двузначного роста. Без жесткого ценового регулирования она уже по итогам первого квартала могла бы быть выше десяти процентов.

Неудивительно, что власти перепугались и быстренько сдали назад со своей ценовой либерализацией. Инфляционный навес оказался на самом деле больше самых пессимистических оценок.

Но на частичную либерализацию цен власти согласились ведь не от хорошей жизни. И причины, по которым они это сделали, никуда не делись. Наоборот, как показал внезапный дефицит картошки, стали еще весомее. Так что перед властями стоит нелегкий выбор. Хотят они, чтобы на еду были низкие цены, или чтобы еда никуда не пропадала.

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