В НАТО прокомментировали решение Трампа о поставках оружия для Украины
- 11.07.2025, 15:24
В Альянсе заявили, что НАТО продолжает работать над тем, чтобы обеспечить поддержку Украине.
В Организации Североатлантического договора отреагировали на недавнее заявление президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о том, что США будут поставлять оружие Украине через НАТО.
В частности, пресс-секретарь Альянса Элисон Харт в ответ на запрос «Радио Свобода» заявила, что НАТО продолжает работать над тем, чтобы обеспечить поддержку Украине.
- Члены Альянса продолжают работать над тем, чтобы обеспечить Украине поддержку, необходимую для защиты от российской агрессии. Это включает в себя срочные усилия по закупке ключевых поставок из Соединенных Штатов, в том числе средств противовоздушной обороны и боеприпасов, - цитирует ее издание.