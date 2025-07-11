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В НАТО прокомментировали решение Трампа о поставках оружия для Украины

  • 11.07.2025, 15:24
В НАТО прокомментировали решение Трампа о поставках оружия для Украины

В Альянсе заявили, что НАТО продолжает работать над тем, чтобы обеспечить поддержку Украине.

В Организации Североатлантического договора отреагировали на недавнее заявление президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о том, что США будут поставлять оружие Украине через НАТО.

В частности, пресс-секретарь Альянса Элисон Харт в ответ на запрос «Радио Свобода» заявила, что НАТО продолжает работать над тем, чтобы обеспечить поддержку Украине.

- Члены Альянса продолжают работать над тем, чтобы обеспечить Украине поддержку, необходимую для защиты от российской агрессии. Это включает в себя срочные усилия по закупке ключевых поставок из Соединенных Штатов, в том числе средств противовоздушной обороны и боеприпасов, - цитирует ее издание.

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