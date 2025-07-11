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Келлог анонсировал свой визит в Киев

  • 11.07.2025, 15:35
Келлог анонсировал свой визит в Киев
Кит Келлог

Когда прибудет спецпредставитель Трампа?

Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что 14 июля он прибудет в Киев. Его визит продлится неделю.

Такое заявление он сделал в комментарии для «Новини.Live» на Конференции по вопросам восстановления Украины.

- Мы будем в Киеве в понедельник. Так что мы там будем целую неделю, - сказал Келлог во время общения с украинской журналисткой.

В Министерстве иностранных дел Украины журналистам подтвердили визит Келлога в Украину.

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