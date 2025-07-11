Келлог анонсировал свой визит в Киев
- 11.07.2025, 15:35
Когда прибудет спецпредставитель Трампа?
Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что 14 июля он прибудет в Киев. Его визит продлится неделю.
Такое заявление он сделал в комментарии для «Новини.Live» на Конференции по вопросам восстановления Украины.
- Мы будем в Киеве в понедельник. Так что мы там будем целую неделю, - сказал Келлог во время общения с украинской журналисткой.
В Министерстве иностранных дел Украины журналистам подтвердили визит Келлога в Украину.