«Новый закон вышел, в итоге все премии срежут» 11.07.2025, 15:45

В автопарке Гомеля водители возмущены зарплатами.

Автопарк № 6 предприятия «Гомельоблавтотранс» сообщил о проведении «важной встречи» руководства с водительским составом: «Обсудили новую структуру начисления заработной платы.

Каждый водитель получил возможность задать интересующие вопросы о работе и быте». Подробностей предприятие не раскрыло, а публикацию завершило бодрым лозунгом: «Вместе мы сделаем наш парк еще лучше!». Но на самом деле поводов для оптимизма у водителей мало.

Наличие проблем в автопарке «Флагштоку» подтвердил источник, связанный с организацией:

«Коллектив предупредили о возможном падении зарплаты. Новый закон вышел, в итоге все премии срежут. А тарифную ставку повысят всего на 1 рубль. И за переработки больше не будут доплачивать».

По словам источника, зарплата у водителей и так упала. Если раньше стандартно выходило 1500−1600 рублей «чистыми» при норме часов, то с осени прошлого года зарплата упала до 1300 рублей. Нововведение мотивирует работников к поискам вакансий — другую работу ищут не только молодежь, но и работающие пенсионеры.

В сентябре 2024 года ОАО «Гомельоблавтотранс» было включено в государственный реестр естественных монополий. С 1 июля 2025 года для таких предприятий была введена новая система начисления заработной платы. Эти нововведения и послужили поводом для встречи руководства с работниками.

Автопарк № 6 выполняет пассажирские перевозки по большей части городских маршрутов, обслуживает несколько пригородных маршрутов, выполняет грузовые и заказные перевозки.

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