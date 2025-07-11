Белорус купил старый Peugeot, но на сверке в ГАИ его ждали сюрпризы 11.07.2025, 16:03

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Была проведена специальная экспертиза.

Житель Солигорска приобрел Peugeot. Состояние машины его устроило, и после совершения расчета покупатель и продавец разошлись, пишет «Онлайнер».

Однако проблемы начались, когда мужчина попытался зарегистрировать автомобиль в ГАИ. Сотрудник Госавтоинспекции заподозрил, что VIN-номер может быть поддельным. Была назначена экспертиза. В результате исследования установлено: идентификационный номер автомобиля кто-то изменил.

— Эксперты определили, что часть номерной площадки авто была удалена, а на ее месте при помощи сварки с последующей маскировкой сварных швов закреплена часть другой номерной площадки. Также эксперты пришли к выводу, что в авто производилось удаление заводской таблички, содержащей VIN-номер и другие сведения об автомобиле. На ее месте не на предприятии-изготовителе была закреплена табличка с иными сведениями. В ходе проведенной судебной экспертизы специалистами установлен первоначальный VIN-номер автомобиля Peugeot, — рассказали в Госкомитете судэкспертиз.

Солигорчанин признался: он даже не мог предположить, что VIN-номер окажется поддельным. Милиция в данный момент проводит проверку.

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