закрыть
11 июля 2025, пятница, 16:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СБУ сорвала один из планов РФ

  • 11.07.2025, 16:08
  • 1,980
СБУ сорвала один из планов РФ

В Харькове обнаружен крупный тайник с арсеналом для оснащения диверсионных групп.

Контрразведка Службы безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований разоблачила тайный схрон оружия и боеприпасов в Харькове.

По данным следствия, этот тайник был обустроен по заданию российских спецслужб и готовился для диверсионных групп оккупантов в Харьковском регионе.

Нелегальный тайник находился в одном из гаражных боксов в областном центре. Во время обысков в этом помещении сотрудники СБУ и ГБР обнаружили и изъяли:

- значительное количество боеприпасов, в частности патроны к стрелковому оружию,

- ручные гранаты,

- противотанковые мины,

- несколько РПГ и гранаты к ним.

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры продолжаются следственные действия по установлению происхождения оружия и боеприпасов. Выясняются все обстоятельства этого преступления и другие лица, которые могут быть причастны к нему.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний автозак
Последний автозак Ирина Халип
Экономика России трещит по швам
Экономика России трещит по швам Игорь Липсиц
Война будет продолжаться, пока Путин у власти
Война будет продолжаться, пока Путин у власти Гарри Каспаров
Настоящая сенсация
Настоящая сенсация Виталий Портников