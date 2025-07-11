СБУ сорвала один из планов РФ 11.07.2025, 16:08

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В Харькове обнаружен крупный тайник с арсеналом для оснащения диверсионных групп.

Контрразведка Службы безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований разоблачила тайный схрон оружия и боеприпасов в Харькове.

По данным следствия, этот тайник был обустроен по заданию российских спецслужб и готовился для диверсионных групп оккупантов в Харьковском регионе.

Нелегальный тайник находился в одном из гаражных боксов в областном центре. Во время обысков в этом помещении сотрудники СБУ и ГБР обнаружили и изъяли:

- значительное количество боеприпасов, в частности патроны к стрелковому оружию,

- ручные гранаты,

- противотанковые мины,

- несколько РПГ и гранаты к ним.

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры продолжаются следственные действия по установлению происхождения оружия и боеприпасов. Выясняются все обстоятельства этого преступления и другие лица, которые могут быть причастны к нему.

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