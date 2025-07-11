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Три высокорейтинговых фильма для просмотра в пятницу

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  • 11.07.2025, 16:15
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Три высокорейтинговых фильма для просмотра в пятницу
Кадр из фильма Форрест Гамп

В каждом из них сыграл легендарный Том Хэнкс.

Том Хэнкс является легендой американского кино, телевидения, дубляжа, а также продюсером, кинорежиссером, сценаристом и писателем.

За свою жизнь Хэнкс принял участие в невероятно большом количестве действительно крутых лент. «Кино 24» собрал три самых рейтинговых фильма с Томом. Выбирайте своего фаворита!

«Форрест Гамп»

Эта киноистория рассказывается от имени самого Форреста Гампа. Он – замечательный человек с простым сердцем и очень доброй душой. У него ограниченные умственные способности, но это не мешает его жизни складываться как нельзя лучше: он становится звездой американского футбола, героем войны, успешным предпринимателем, бизнесменом и миллиардером.

Но несмотря на этот успех, его наивность и доброта никуда не деваются. Всю жизнь Форрест любит девушку еще с самого детства, но настоящее чувство между ними завязывается только тогда, когда становится уже слишком поздно.

«Зеленая миля»

«Зеленая миля» – это высокорейтинговый фильм 1999 года. В центре сюжета Джон Кофи, который обвиняется в тяжелом преступлении. Он оказывается в блоке смертников тюрьмы под названием «Холодная гора». Именно там Джон обнаруживает, что на самом деле имеет навыки владения невероятной магической силой.

«Поймай, если сможешь»

Сюжет этой криминально-биографической драмы рассказывает о молодом мошеннике Фрэнке, который прибегнул к большим обманам в 1960-х годах. Мужчина выдавал себя за пилота авиакомпании, врача, юриста и таким образом подделывал чеки на безумно большие суммы денег. Но в один момент следователь ФБР Карл Генрети решил положить этому конец. И между этими мужчинами разворачивается настоящее противостояние.

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