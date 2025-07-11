Сколько боеприпасов поставляет Кремлю Ким Чен Ын: Буданов раскрыл масштабы 1 11.07.2025, 16:23

1,494

Кирилл Буданов

КНДР круглосуточно производит оружие.

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что до 40% боеприпасов, используемых Россией в войне против Украины, поставляется из Северной Кореи, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

По его словам, КНДР также отправляет в Россию баллистические ракеты и артиллерию, а в обмен получает деньги и технологии.

«Это хорошие боеприпасы», — отметил Буданов в интервью Bloomberg, добавив, что 60% потерь украинской военной разведки за последние три были результатом использования северокорейского оружия. Он подчеркнул, что производство в КНДР ведётся круглосуточно.

Военное сотрудничество между Москвой и Пхеньяном значительно усилилось после визита Путина в Северную Корею в июне прошлого года. Ким Чен Ын пообещал «безусловную» поддержку России, и, по оценкам западной разведки, Пхеньян уже поставил миллионы артиллерийских снарядов.

Буданов призвал к немедленному прекращению огня, отметив, что для этого требуется участие Украины, России и США. Он также подтвердил продолжение поддержки Украины со стороны США, включая поставки систем ПВО.

Буданов подчеркнул важность сотрудничества с западными спецслужбами и призвал вернуться к агентурной разведке. Он выразил надежду оставаться на посту до завершения войны: «Моя мечта — остановить эту войну».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com