Сколько боеприпасов поставляет Кремлю Ким Чен Ын: Буданов раскрыл масштабы

Сколько боеприпасов поставляет Кремлю Ким Чен Ын: Буданов раскрыл масштабы1
- 11.07.2025, 16:23
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КНДР круглосуточно производит оружие.
Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что до 40% боеприпасов, используемых Россией в войне против Украины, поставляется из Северной Кореи, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).
По его словам, КНДР также отправляет в Россию баллистические ракеты и артиллерию, а в обмен получает деньги и технологии.
«Это хорошие боеприпасы», — отметил Буданов в интервью Bloomberg, добавив, что 60% потерь украинской военной разведки за последние три были результатом использования северокорейского оружия. Он подчеркнул, что производство в КНДР ведётся круглосуточно.
Военное сотрудничество между Москвой и Пхеньяном значительно усилилось после визита Путина в Северную Корею в июне прошлого года. Ким Чен Ын пообещал «безусловную» поддержку России, и, по оценкам западной разведки, Пхеньян уже поставил миллионы артиллерийских снарядов.
Буданов призвал к немедленному прекращению огня, отметив, что для этого требуется участие Украины, России и США. Он также подтвердил продолжение поддержки Украины со стороны США, включая поставки систем ПВО.
Буданов подчеркнул важность сотрудничества с западными спецслужбами и призвал вернуться к агентурной разведке. Он выразил надежду оставаться на посту до завершения войны: «Моя мечта — остановить эту войну».