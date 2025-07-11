«Лукашенко не уйти от народной расплаты» 11.07.2025, 16:36

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Белорусы эмоционально отреагировали на трусость диктатора.

Выступая на открытии очередного «Славянского базара» в Витебске, Лукашенко струсил.

Диктатор традиционно уже не удержался от рассказов об ужасах Второй мировой войны. Но рассказать правду не хватило ни смелости, ни совести.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях эмоционально отреагировала на трусость диктатора. Приводим некоторые из них:

«Пусть он в аду горит со своими историями».

«Объявляя себе победителями фашистов, они (Путин и Лукашенко — прим.) почему-то решили, что у них есть право вести себя точно также».

«О «подвигах» своего деда в годы войны Лука ничего людям сказать не хочет?

«Мразота усатая, несет какую-то ахинею.Саша, дай уже белорусам жить по законам, свободно и спокойно. Развиваться, зарабатывать, заводить детей. Уходи».

«Колхозный придурок и самозванец Лукашенко нанес большой ущерб культурному и национальному наследию Беларуси, репрессирует и убивает белорусов, сдает страну русским фашистам-оккупантам. Его еще ждет народная расплата и Трибунал».

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