закрыть
11 июля 2025, пятница, 16:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Лукашенко не уйти от народной расплаты»

  • 11.07.2025, 16:36
  • 1,270
«Лукашенко не уйти от народной расплаты»

Белорусы эмоционально отреагировали на трусость диктатора.

Выступая на открытии очередного «Славянского базара» в Витебске, Лукашенко струсил.

Диктатор традиционно уже не удержался от рассказов об ужасах Второй мировой войны. Но рассказать правду не хватило ни смелости, ни совести.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях эмоционально отреагировала на трусость диктатора. Приводим некоторые из них:

«Пусть он в аду горит со своими историями».

«Объявляя себе победителями фашистов, они (Путин и Лукашенко — прим.) почему-то решили, что у них есть право вести себя точно также».

«О «подвигах» своего деда в годы войны Лука ничего людям сказать не хочет?

«Мразота усатая, несет какую-то ахинею.Саша, дай уже белорусам жить по законам, свободно и спокойно. Развиваться, зарабатывать, заводить детей. Уходи».

«Колхозный придурок и самозванец Лукашенко нанес большой ущерб культурному и национальному наследию Беларуси, репрессирует и убивает белорусов, сдает страну русским фашистам-оккупантам. Его еще ждет народная расплата и Трибунал».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний автозак
Последний автозак Ирина Халип
Экономика России трещит по швам
Экономика России трещит по швам Игорь Липсиц
Война будет продолжаться, пока Путин у власти
Война будет продолжаться, пока Путин у власти Гарри Каспаров
Настоящая сенсация
Настоящая сенсация Виталий Портников