«Лукашенко не уйти от народной расплаты»
- 11.07.2025, 16:36
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Белорусы эмоционально отреагировали на трусость диктатора.
Выступая на открытии очередного «Славянского базара» в Витебске, Лукашенко струсил.
Диктатор традиционно уже не удержался от рассказов об ужасах Второй мировой войны. Но рассказать правду не хватило ни смелости, ни совести.
Читатели сайта Charter97.org в комментариях эмоционально отреагировала на трусость диктатора. Приводим некоторые из них:
«Пусть он в аду горит со своими историями».
«Объявляя себе победителями фашистов, они (Путин и Лукашенко — прим.) почему-то решили, что у них есть право вести себя точно также».
«О «подвигах» своего деда в годы войны Лука ничего людям сказать не хочет?
«Мразота усатая, несет какую-то ахинею.Саша, дай уже белорусам жить по законам, свободно и спокойно. Развиваться, зарабатывать, заводить детей. Уходи».
«Колхозный придурок и самозванец Лукашенко нанес большой ущерб культурному и национальному наследию Беларуси, репрессирует и убивает белорусов, сдает страну русским фашистам-оккупантам. Его еще ждет народная расплата и Трибунал».