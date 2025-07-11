Буданов заявил, что «знает больше» о Трампе 3 11.07.2025, 16:47

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Кирилл Буданов

Он намекнул на передачу важного оружия Украине.

США продолжат поддерживать Украину, и в ближайшее время возможна поставка дополнительных систем противовоздушной обороны. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп - достаточно последовательный человек, не стоит судить о нем по характеристикам СМИ.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию Bloomberg.

- Позиция Трампа последовательна, не следует судить о нем по характеристикам СМИ... Как руководитель спецслужбы я знаю больше, - заверил он.

Буданов также добавил, что поддержка Украины со стороны США продолжится уже «в ближайшее время». Он предположил, что Вашингтон может прислать дополнительные системы противовоздушной обороны, в которых Киев очень нуждается.

Издание напомнило, что Трамп 8 июля приказал возобновить поставки вооружения Украине и раскритиковал российского диктатора Путина, обвинив его в массовых убийствах гражданского населения.

Сотрудничество разведок

Буданов также заявил, что сотрудничество украинских и западных разведывательных служб можно охарактеризовать, как «замечательное». Украина по его словам сейчас зависит от США в плане обмена разведывательной информацией, в частности в вопросах раннего предупреждения о ракетных запусках и доступа к спутниковым снимкам.

«Я не вижу никаких признаков того, что наше сотрудничество в службах безопасности прекратится. Это невыгодно ни нам, ни нашим партнерам, потому что они получают информацию от нас», - заверил руководитель ГУР МО.

Буданов также призывает союзников прекратить полагаться на технологии и вернуться к «человеческой разведке» - сетям шпионов. Он пояснил, что сейчас почти все европейские страны «почти похоронили» традиционные методы разведывательной деятельности, что является неправильным.

«Перестаньте верить, что техническая разведка решит все. Никто не будет обсуждать и планировать операцию на мобильном телефоне», - добавил он.

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