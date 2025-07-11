Россия закрывает генконсульство Польши в Калининграде

Россия закрывает генконсульство Польши в Калининграде2
- 11.07.2025, 17:05
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В МИД России вызвали временного поверенного в делах Польши в РФ.
Россия решила отозвать согласие на функционирование генконсульства Польши в Калининграде.
Об этом сообщили в пресс-службе российского МИД, информирует «Европейская правда».
В заявлении указано, что 11 июля в МИД России вызвали временного поверенного в делах Польши в России.
Ему вручили ноту, в которой говорится, что закрытие консульства в Калининграде «стало ответом на закрытие российского генконсульства в Кракове».
Российская сторона отзывает согласие на функционирование консульства Польши в Калининграде с 29 августа.