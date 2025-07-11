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Россия закрывает генконсульство Польши в Калининграде

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  • 11.07.2025, 17:05
  • 1,066
Россия закрывает генконсульство Польши в Калининграде

В МИД России вызвали временного поверенного в делах Польши в РФ.

Россия решила отозвать согласие на функционирование генконсульства Польши в Калининграде.

Об этом сообщили в пресс-службе российского МИД, информирует «Европейская правда».

В заявлении указано, что 11 июля в МИД России вызвали временного поверенного в делах Польши в России.

Ему вручили ноту, в которой говорится, что закрытие консульства в Калининграде «стало ответом на закрытие российского генконсульства в Кракове».

Российская сторона отзывает согласие на функционирование консульства Польши в Калининграде с 29 августа.

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