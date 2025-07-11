В Швеции нашли необычное доисторическое острие стрелы 11.07.2025, 17:10

Фото: Arkeologerna

Из чего его сделали?

Исследователи из Arkeologerna, работавшие совместно с музеем Вестерботтенс и музеем Шеллефтео, обнаружили более 300 объектов на хребте Хедкаммен, являющемся частью формации Шеллефтеосен, пишет Heritage Daily (перевод - «Фокус»).

Среди находок — костры, ямы для приготовления пищи и разбросанные каменные образования, а также множество фрагментов керамики и обработанных камней. Среди почти 150 найденных предметов есть куски кремня, кварца и кварцита — материалов, которые являются нетипичными для этой части Швеции.

По словам команды, «некоторые из этих предметов указывают на то, что инструменты переделали или повторно использовали в позднем бронзовом или раннем железном веках».

Сам хребет образовался в результате таяния воды, которая текла под ледниками, оставляя после себя песок и гравий — идеальный материал для строительства курганов ранними общинами. Предварительный анализ указывает на несколько этапов человеческой деятельности, продолжавшихся примерно с 500 года до н. э. до позднего Средневековья.

Примечательно, что многие древние сооружения расположены вблизи того, что примерно 2500 лет назад было естественной гаванью, что указывает на возможные ритуальные или логистические функции для собраний или причалов лодок.

Самым выдающимся артефактом, найденным на сегодня, является двустороннее острие стрелы, полностью изготовленное из белого кварцита. Этот минерал, известный своей твердостью и прочностью, использовался доисторическими обществами по всему миру для изготовления оружия и инструментов.

Его наличие здесь, особенно в такой тщательно обработанной форме, подчеркивает технические навыки людей, которые когда-то населяли этот регион.

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