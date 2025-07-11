Инфляция в России бьет исторические рекорды 11.07.2025, 17:27

Такого большого прироста за неделю не было никогда.

На первой неделе июля в России зафиксирован беспрецедентный рост инфляции - 0,79% всего за семь дней, что стало абсолютным максимумом за всю историю подобных наблюдений. В годовом выражении показатель подскочил до 9,45%, пишет российский экономист Вячеслав Ширяев.

Главной причиной ценового всплеска стало повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, вступившее в силу с 1 июля. В среднем по стране услуги ЖКХ подорожали на 11,9%, но в ряде регионов рост достиг 14-15%. Это стало сильнейшим инфляционным триггером на старте месяца.

- Такого большого прироста за неделю не было никогда, это исторический максимум, - отмечает эксперт.

По словам Ширяева, эффект от роста тарифов не ограничится первой неделей. Он будет постепенно проникать во все сферы экономики, подталкивая стоимость товаров и услуг вверх на протяжении как минимум августа. Это усилит инфляционное давление и может усугубить ситуацию для домохозяйств, чьи расходы на базовые потребности стремительно растут.

Помимо реального роста цен, серьезное беспокойство вызывает и изменение ожиданий граждан. Как подчеркивает эксперт, «инфляционные ожидания населения» - один из ключевых индикаторов, на которые ориентируется Центробанк при принятии решений по ключевой ставке.

Сейчас эти ожидания, скорее всего, начнут расти, что еще больше затруднит задачу по сдерживанию инфляции.

На этом фоне ранее обсуждавшееся возможное снижение ключевой ставки ЦБ в июле становится все менее вероятным. Усиление инфляционного давления делает такой шаг экономически нецелесообразным, ведь главная задача регулятора - удержать цены под контролем, а не стимулировать рост на фоне нестабильности.

Экономическая ситуация в России демонстрирует явные признаки перегрева: рост издержек, давление на бюджет домохозяйств и снижение покупательной способности граждан. На этом фоне усиление инфляции становится не только экономической проблемой, но и социальным вызовом.

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