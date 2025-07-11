Украинская разведка: В РФ уничтожен важный газопровод 1 11.07.2025, 17:36

2,012

Иллюстративное фото

Он обеспечивает российский военно-промышленный комплекс.

Вечером 10 июля в российском городе Лангепас, что в Ханты-Мансийском автономном округе Тюменской области РФ, взорвался газопровод. Он обеспечивает российский военно-промышленный комплекс (ВПК).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

По информации источника, в результате спецоперации был уничтожен участок крупного магистрального газопровода, который обслуживает предприятия российского ВПК в Челябинской, Оренбургской и Свердловской областях.

Пропускная способность пораженного газопровода - 2,6 миллиарда метров кубических природного газа в год. А учитывая расстояние между газовыми компрессорными станциями (около 20 километров), в двух поврежденных взрывами трубах находилось примерно 4 112 000 м3 газа.

Поскольку цена 1 000 м3 газа сейчас составляет около 350 долларов, размер только одномоментного нанесенного ущерба составляет не менее 1.3 млн долларов.

Собеседник в ГУР объясняет, что работы по восстановлению и тестированию газопровода продлятся около одного месяца, ведь поврежденные трубы расположены в болотистой местности, что затрудняет работу ремонтных бригад и приведет к уменьшению объема поставок газа на указанный период до 25 млн м3. Это в свою очередь приведет к косвенным материальным убыткам на почти 76 млн долларов США.

По сообщению местных СМИ, в результате мощных взрывов местное население было «глубоко обеспокоено». На место происшествия сразу выехали экстренные службы и ремонтные бригады.

- Западной Сибири, с ее богатейшими природными недрами, которая буквально кормит Москву и позволяет жить Кремлю в роскоши, стоит в очередной раз задуматься о своем отдельном будущем. Есть ощущение, что когда местные начнут активно выступать за собственную независимость от центра, подобные «непонятные взрывы» прекратятся, сибиряки больше не будут гибнуть за путинские интересы на т.н. «СВО», а регион расцветет благодаря своим природным богатствам. К тому же моменту, очевидно, то тут, то там будет «что-то происходить» с ГУРкотом, взрывами и бешеными убытками», - прокомментировал событие собеседник из украинской разведки.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com