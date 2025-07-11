Школьные учебники подорожают

Школьные учебники подорожают2
- 11.07.2025, 17:45
Сколько нужно будет платить в новом учебном году?
Из-за повышения базовой величины в нынешнем году изменится и сумма оплаты за учебники для школьников, пишет 1prof.by.
Плата за пользование учебниками для школьников и дошколят привязана к базовой величине. Для учащихся школ и гимназий она установлена на уровне 50% от размера базовой, для воспитанников детских садов — 20%.
В 2025 году базовая величина установлена в размере 42 рубля. Из этого следует, что для учеников 1−11 классов плата за пользование школьными учебниками в 2025/2026 учебном году составит 21 рубль, год назад пособия были дешевле на один рубль. Учебники для дошколят в новом учебном году будут стоить на 40 копеек дороже по сравнению с прошлым годом, за них придется заплатить 8 рублей 40 копеек.