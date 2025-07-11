«Адмирал Кузнецов» как символ путинизма 3 Телеграм-канал «СерпомПо»

11.07.2025, 18:02

Надувание щек на пустом месте.

История авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» в путинские «провальные десятые» и «закатные двадцатые» – один из символов подлой, чванливой, ничтожной современной российской эпохи. Надувание щек на пустом месте.

Трагикомическая история похода «Адмирала Кузнецова» в Сирию и его последующие ремонтные приключения (начиная с 2017 года) хорошо известны, не будем их повторять. Есть новейшая информация: «Известия»со ссылкой на экспертов сообщили, что «морально и физически устаревший авианосец могут списать и отправить на утилизацию».

Что же, очередное отличное решение. Восемь лет мощнейшая промышленная держава, которой «аналогов нет», ведет эпический ремонт. Много это или мало?

Давайте для сравнения посмотрим, «как у них» (в Америке) обстоит дело со строительством авианосцев. Причем, «с нуля». Какие сроки? Авианосцев куда более мощных, чем старенький, маленький «Адмирал Кузнецов».

В нынешнем столетии в Америке построено три авианосца: «Рональд Рейган», «Джордж Буш», «Джеральд Форд». Первый начал строиться в 1998-м, спущен на воду в 2001-м, вошел в эксплуатацию в 2003-м (пять лет). Второй прошел тот же пусть с 2003-го по 2009-й (шесть лет), третий с 2009-го по 2017-й (восемь лет).

И это с нуля, а здесь все никак отремонтировать не могут, и спустя годы выясняется, что корабль устарел, и его, возможно, спишут, спалив огромные деньги на «модернизацию».

Но почему, собственно, такое имя? «Адмирал Кузнецов»? Видите, у американцев авианосцы именами президентов называют. И в России бы стоило какому-нибудь Медведеву или Лаврову выступить с предложением переименовать «Адмирал Кузнецов» во «Владимир Путин». А затем списать старое корыто в утиль под новым, славным именем.

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