закрыть
11 июля 2025, пятница, 18:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Адмирал Кузнецов» как символ путинизма

3
  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 11.07.2025, 18:02
«Адмирал Кузнецов» как символ путинизма

Надувание щек на пустом месте.

История авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» в путинские «провальные десятые» и «закатные двадцатые» – один из символов подлой, чванливой, ничтожной современной российской эпохи. Надувание щек на пустом месте.

Трагикомическая история похода «Адмирала Кузнецова» в Сирию и его последующие ремонтные приключения (начиная с 2017 года) хорошо известны, не будем их повторять. Есть новейшая информация: «Известия»со ссылкой на экспертов сообщили, что «морально и физически устаревший авианосец могут списать и отправить на утилизацию».

Что же, очередное отличное решение. Восемь лет мощнейшая промышленная держава, которой «аналогов нет», ведет эпический ремонт. Много это или мало?

Давайте для сравнения посмотрим, «как у них» (в Америке) обстоит дело со строительством авианосцев. Причем, «с нуля». Какие сроки? Авианосцев куда более мощных, чем старенький, маленький «Адмирал Кузнецов».

В нынешнем столетии в Америке построено три авианосца: «Рональд Рейган», «Джордж Буш», «Джеральд Форд». Первый начал строиться в 1998-м, спущен на воду в 2001-м, вошел в эксплуатацию в 2003-м (пять лет). Второй прошел тот же пусть с 2003-го по 2009-й (шесть лет), третий с 2009-го по 2017-й (восемь лет).

И это с нуля, а здесь все никак отремонтировать не могут, и спустя годы выясняется, что корабль устарел, и его, возможно, спишут, спалив огромные деньги на «модернизацию».

Но почему, собственно, такое имя? «Адмирал Кузнецов»? Видите, у американцев авианосцы именами президентов называют. И в России бы стоило какому-нибудь Медведеву или Лаврову выступить с предложением переименовать «Адмирал Кузнецов» во «Владимир Путин». А затем списать старое корыто в утиль под новым, славным именем.

Телеграм-канал «СерпомПо»

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний автозак
Последний автозак Ирина Халип
Экономика России трещит по швам
Экономика России трещит по швам Игорь Липсиц
Война будет продолжаться, пока Путин у власти
Война будет продолжаться, пока Путин у власти Гарри Каспаров
Настоящая сенсация
Настоящая сенсация Виталий Портников