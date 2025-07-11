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В Беларуси запретили «Ночь любви»

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  • 11.07.2025, 18:10
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В Беларуси запретили «Ночь любви»

Эксперты решили, что они небезопасны.

В Беларуси запретили продавать некоторые виды чая, пряностей, конфет и уксуса из-за несоответствия требованиям безопасности. Список попавших под запрет продуктов размещен в реестре опасной продукции Госстандарта.

Фото: Госстандарт ​

Под запрет попали сладости: драже в цветной кондитерской глазури «Дражешки КАРАНДАШ» торговой марки «КОНФИТОЙ», жевательная конфета «Язык монстра» со вкусом лайм-мохито, тропика, ежевики. Эта продукция не соответствует требованиям технических регламентов.

Фото: Госстандарт ​

Четыре вида чая: иранский гранулированный черный чай «ШАХ и МАТ», чай черный торговой марки «Казакстан», чай черный с добавками растительного сырья ароматизированный «Ночь любви», чай черный с добавками растительного сырья ароматизированный «Аромат любви». В этих чаях установлены нарушения в части применения красителей.

Фото: Госстандарт ​

ООО «СП Мирный» и пряности «Перец черный молотый» торговой марки «ПРОСТОРЫ РЭЧЫ».

Фото: Госстандарт ​

В составе уксуса нашли запрещенный консервант сорбат калия, а в пряностях обнаружили плесень, бактерии группы кишечной палочки.

Фото: Госстандарт ​

Ввоз и продажа этой небезопасной продукции запрещены с 12 июля.

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