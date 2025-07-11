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Ехали как на праздник: ВСУ разнесли колонну техники РФ

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  • 11.07.2025, 18:14
Ехали как на праздник: ВСУ разнесли колонну техники РФ

Россиян разбили на Лиманском направлении.

Бойцы ВСУ отбили механизированный штурм россиян на Лиманском направлении. Оккупанты двигались на БМП и танке с разминировочным ножом. Об этом сообщили в телеграм-канале батальона SIGNUM.

Сами украинские защитники называют этот российский штурм — штурм без шансов.

Так, рано утром ВС РФ пошли в наступление на одном из участков фронта на Лиманском направлении. Разведка 81 ОАэМБр обнаружила колонну вражеской бронетехники — танк с разминирующим ножом, а за ним — две БМП.

«Шли уверенно. Как будто уже праздновали победу. Но недолго», — прокомментировали вражеское наступление бойцы батальона (SIGNUM https://t.me/umftteam/558).

Завидев танки, бойцы подразделения подняли в небо дроны. Также к уничтожению вражеской техники привлеклись и их смежники и отработали по средней БМП.

Далее бойцы SIGNUM поразили танк. Кумулятивный заряд прилетел точно в кабину водителя, из-за чего танк останавливается.

Последняя БМП пыталась объехать, но не успела. FPV-дрон ее догнал и поразил.

Операцию завершили повторной атакой. Вся колонна — остановилась от поражений, на чем собственно, штурм и прекратился.

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