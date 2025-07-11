Белоруска пришла в школу к сыну в экстравагантном наряде — и началось 1 11.07.2025, 18:21

Затем надела элегантный костюм, но все равно нашлись критики.

В семье брестской блогерки Кристины Вайщук этой весной случилось важное событие: ее старший сын закончил школу. На последний звонок и вручение свидетельства об окончании 9 классов мама ходила вместе с подростком. Фото с мероприятий она разметила в соцсетях. В обоих случаях внимание привлекли образы женщины. Хотя наряды значительно отличались, комментаторы в обоих случаях высказывались о них нелестно. Видео об этом Кристина разместила в TikTok, пишет «Зеркало».

В соцсетях Кристина Вайщук позиционирует себя как нутрициолог и певица Сhekunyaa. Она участвовала в провластном проекте «Фабрика блогеров». У женщины трое детей.

Сын Кристины Ярослав в этом году закончил 9-й класс СШ № 24 Бреста. К последнему звонку мама разместила в TikTok трогательное видео, сделанное в стиле «было-стало». На нем она показала, как они с ребенком изменились за 10 лет.

За месяц ролик посмотрели свыше 680 тысяч раз. У него 44,5 тысячи лайков и больше 400 комментариев. В значительной части из них пользователи высказывались по поводу наряда Кристины в 2025 году. Для мероприятия она выбрала прозрачный лонгслив и юбку. Некоторые сочли образ неподходящим для такого события. Вот некоторые из них:

«Все ок, но одеваться нужно по возрасту. Второе фото — перебор».

«Мама на линейку словно за мужем пришла».

«Если бы мама так пришла в школу, мне было бы стыдно. На вечеринку с подружками круто, но…»

После последнего звонка Ярослава, как и всех девятиклассников, ждали экзамены. Когда они были позади, молодой человек отравился за свидетельством об окончании базовой школы. В этот важный день его тоже сопровождали близкие люди. Кристина опубликовала пост в Instagram, где были снимки с мероприятия. У публикации более 9,6 тысячи лайков и 91 комментарий.

Если под роликом в TikTok нашлось немало тех, кто негативно высказался о наряде мамы, то в Instagram семью в основном поздравляли и хвалили элегантный образ Кристины. Для праздника она выбрала салатовый брючный костюм. Но все же критики наряда нашлись и здесь. Вот один из них: «Кто тут бабушка, а кто мама?»

Прочитав комментарии под обоими постами, Кристина опубликовала в TikTok еще одно видео. В нем она соединила реакции людей на свой внешний вид. Снимки женщина сопроводила следующими подписями: «Прихожу на последний звонок к сыну и получаю тонну хейта», а также «Одеваюсь скромно на получение аттестата, чтобы услышать это…». И приводит нелестные комментарии.

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