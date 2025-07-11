NYT: Убитый в Киеве полковник СБУ сыграл ключевую роль в наступлении на Курскую область
- 11.07.2025, 18:25
Иван Воронич был офицером Центра специальных операций «Альфа».
Полковник Службы безопасности Украины Иван Воронич, которого 10 июля застрелили в Киеве, возглавлял подразделение, которое сыграло ключевую роль в наступлении на Курскую область РФ летом 2024 года.
Об этом сообщает New York Times.
По словам украинских чиновников и бывших коллег Воронича, убитый полковник СБУ был офицером Центра специальных операций «Альфа» и работал в ведомстве в течение десятилетий.
Службу в СБУ Воронич начал в середине 1990-х годов. Некоторое время он командовал подразделением специальных операций, известным как «Пятое управление».
Это подразделение получало техническую поддержку от американского ЦРУ и было ответственным за убийство одного из командиров боевиков непризнанной «Донецкой народной республики» Арсения Павлова, известного по псевдониму «Моторола».
По словам коллег, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину Воронич был частью элитного подразделения, ответственного за действия в «серой зоне» между линиями фронта. Это подразделение сыграло ключевую роль в наступлении Украины на Курскую область в августе 2024 года.
Бывший глава СБУ Иван Баканов, который был лично знаком с убитым полковником, заявил, что тот принимал очень активное участие в противодействии российской агрессии с 2014 года.
«Если мотивом является убийство на бытовой почве - это одно. Но это может быть публичная казнь, осуществленная россиянами, а это уже совсем другая история, которая потребует от СБУ комплекса немедленных мер», - отметил он.