Над Киевом заметили странный самолет 1 11.07.2025, 18:45

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Эксперт объяснил, что бы это могло значить.

Над столицей пролетел грузовой самолет, хотя с начала полномасштабной войны воздушное пространство закрыто. Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло объяснил, что для полета воспользовались «коридором» между вражескими атаками.

«Однозначно есть предположение, что это самолет Ан-124. Это довольно таки мощная машина в нашей логистике», — отметил военно-политический эксперт в эфире телеканала «Киев» 11 июля.

По его словам, как «Руслан» оказался в небе — вопрос к Воздушным силам ВСУ, ведь они заботились о безопасности.

«Но в принципе... Если мы понимаем, что россияне начинают «долбить» ту же столицу и всю территорию страны где-то в две волны (первая примерно в полночь, вторая волна — они запускают примерно в четыре утра, чтобы наши мобильно-огневые группы не имели возможности визуально фиксировать «Шахеды», то я думаю, что как раз и подготовили такой «коридор», — предположил исполнительный директор УЦБС.

Он рассказал, что Ан-124 имеет приблизительную длину 69 метров, а его размах крыльев — 73 метра. Что самое важное, этот самолет ранее как раз использовался для украинской логистики и транспортировки военной помощи Западу. В частности, его видели и в польском городе Жешув.

«Он вполне может транспортировать крупногабаритные грузы, например, эти же фюзеляжи к F-16, или корпуса вертолетов, или определенные противокорабельные комплексы», — отметил Жмайло.

Он подчеркнул, что ситуация на фронте — тяжелая. Основные поставки все же идут по железной дороге из-за угрозы войны, однако появление грузового самолета над Киевом — логично.

«Но вот оперативность и логистика, и более быстрая доставка всей военной помощи в Силы безопасности и обороны Украины, как бы там ни было, заставляют нас идти на риск. Потому что железная дорога — это гораздо дольше, самолет — это гораздо быстрее», — добавил эксперт.

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