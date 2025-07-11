«Путин плохо разыграл свои карты» 11.07.2025, 19:00

Теперь Трамп критикует Кремль, а не Зеленского.

Взаимоотношения Владимира Путина и Дональда Трампа в последнее время обострились. Причиной этого стало то, что российский президент плохо «разыграл свои карты» по взаимодействию с американским коллегой.

Об этом сообщает The New York Times.

Журналисты отмечают, что во время предвыборной кампании Трамп обещал быстро прекратить войну в Украине. Когда он занял должность, его администрация скептически относилась к стремлениям Украины в НАТО, вероятно, была готова позволить России де-факто контролировать захваченную украинскую территорию, не желала тратить много средств на оборону Киева и якобы даже была готова признать аннексию Крыма Москвой в 2014 году. Это было мирное предложение, которое могло позволить России достичь многих своих военных целей.

Затем в феврале состоялся катастрофический визит Владимира Зеленского в Овальный кабинет. Трамп унизил Зеленского в прямом эфире, назвав его «неблагодарным», настаивая: «У вас сейчас нет карт». Он также сказал, что Путин стал жертвой «американской охоты на ведьм». США начали давить на Украину, чтобы она подписала соглашение о передаче значительной части своих минеральных богатств.

Все это произошло в идеальное для России время. Страна-агрессор потеряла в войне много солдат. Ее экономика была слабой. Но с благосклонным к ней американским президентом Путин был близок к победе.

«Но Путин не был готов к миру. Как и во время вторжения в Украину в 2022 году, он верил, что может получить все, что пожелает. В своей высокомерной позиции он неоднократно отклонял настаивания Трампа на прекращении огня. Он продолжал наносить удары по Украине ужасными атаками дронов», – отметили журналисты.

Между тем глава Кремля продолжал и наступление на поле боя, пытаясь захватить еще больше земель и ослабить украинское правительство. Хотя его точные намерения непонятны, некоторые американские чиновники считают, что он хочет оккупировать Херсон, Одессу или даже Киев. Американские чиновники считают эти амбиции бредом.

Трамп наблюдал за всем этим с растущей тревогой. В апреле, после российского ракетного и беспилотного обстрела Украины, Трамп написал в интернете: «Я не доволен российскими ударами по Киеву. Владимир, стоп!».

Как теперь Трамп относится к Путину

Теперь Трамп критикует Путина, а не Зеленского. После ряда звонков с Путиным в этом году, выглядит, Трамп изменил свое мнение об этом человеке. Американский президент прямо заявил, что недоволен Путиным, потому что он убивает украинцев.

«Путин осыпает нас кучей ерунды, если хотите знать правду. Он все время очень добрый к нам, но это оказывается бессмысленным», – сказал президент США.

Журналисты подчеркивают, что, если бы эти слова прозвучали от почти любого другого политика в Вашингтоне, они бы не были неожиданностью. Но то, что Трамп их сказал, показывает, насколько Путин отчудил Белый дом – и потенциально потерял свой шанс на мирные переговоры.

Трамп также возобновил поставки оружия в Украину после недолгой паузы со стороны Пентагона. Республиканцы в Сенате настаивают на введении нового пакета санкций против России. Трамп рассматривает это предложение.

Кроме того, обещания поддержки со стороны Европы и усиление противовоздушной обороны со стороны США очень усложнят для Путина завершение войны в Украине силой.

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