Мощный удар по оборонке РФ: ВСУ поразили заводы по производству МиГов и ракет ПВО 1 11.07.2025, 19:12

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Украинский Генштаб сообщил новые подробности.

Ночью 11 июля подразделения Сил беспилотных систем ВСУ, действуя совместно с другими структурами Сил обороны, атаковали два значимых объекта военного назначения на территории России.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ на своем официальном канале. Одним из пораженных объектов стал Луховицкий авиационный завод имени Воронина — филиал корпорации «РСК МиГ».

Это предприятие выполняет весь цикл работ по созданию российских истребителей : от механической обработки деталей до финальной сборки, испытаний и сдачи готовых машин военным.

«На территории завода зафиксированы взрывы и возгорание», — говорится в сообщении украинских военных.

Вторая цель — Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова. Этот объект играет важную роль в производстве ракет к зенитным комплексам, включая как зенитные ракетные системы, так и зенитные ракетно-пушечные установки.

По данным Генштаба, удар по КБ был нанесен усилиями Сил специальных операций ВСУ и Службы безопасности Украины при поддержке других подразделений.

«Наблюдались взрывы, клубы дыма над промышленной зоной, а также движение машин скорой помощи и пожарной техники в направлении цели», — уточняется в сообщении.

Точные последствия атак сейчас уточняются, однако факты попаданий подтверждаются визуально.

Генеральный штаб Украины подчеркнул, что подобные удары направлены на ослабление способности противника вести ракетно-бомбовые удары по территории Украины и подрыв военной экономики агрессора.

«Силы обороны продолжают делать все возможное, чтобы снизить военный потенциал российских оккупантов и заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины», — отмечается в завершении сообщения.

Атаки на предприятия, задействованные в производстве военной техники, являются частью стратегического плана Украины по ослаблению логистики и промышленной базы армии РФ. По мнению аналитиков, такие удары усложняют восстановление и модернизацию российской боевой авиации и средств ПВО.

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