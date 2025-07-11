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«Увидите, что будет дальше»: Трамп пообещал ответ Кремлю

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  • 11.07.2025, 19:24
  • 4,142
«Увидите, что будет дальше»: Трамп пообещал ответ Кремлю
Дональд Трамп

Президент США отреагировал на атаку РФ на Харьков.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на российский удар «Шахедами» по роддому в Харькове утром 11 июля.

Об этом он сказал журналистам во время брифинга перед визитом в штат Техас, передает Цензор.НЕТ.

Трамп ответил на вопрос репортера, как он относится к сегодняшней атаке РФ по Украине.

«Я знаю [об атаке]. Вы увидите, что будет происходить дальше», - добавил он.

Напомним, 11 июля ориентировочно в 5:30 российские военные атаковали Салтовский район Харькова, применив беспилотные летательные аппараты - предварительно, типа «Герань-2». Там расположен роддом. 9 пострадавших, среди них младенец.

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