В Швейцарии покажут снятый в Беларуси фильм о «переломном моменте» и «сопротивлении угнетению» 11.07.2025, 19:33

Михаил Сеньков и Марья Имбро

Фото: raumzeitfilm.com

Главные роли в нем также сыграли белорусы.

На кинофестивале в швейцарском Локарно в августе покажут австрийско-немецкий фильм White Snail («Белая улитка»), главные роли в котором сыграли белорусы: модель Мария Имбро и художник Михаил Сеньков, известный под псевдонимом «А. Р. Ч». Об этом пишет Variety.

Фильм, который был снят в Беларуси, рассказывает историю любви молодой пары: модели Маши, мечтающей о карьере в Китае и «таинственного одиночки» Миши, который работает в морге.

«Хрупкая история любви двух аутсайдеров, которые переворачивают миры друг друга с ног на голову и обнаруживают, что они не одиноки», — говорится о сюжете фильма на сайте картины.

Кадр из фильма «Белая улитка».

Фото: raumzeitfilm.com

Режиссеры киноленты — австрийско-немецкий творческий дуэт Эльза Кремсер и Левин Питер.

«Наш фильм — о переломном моменте. Будь то отношения двух персонажей или новейшая история Беларуси: речь идет о сопротивлении угнетению, о нерешенных вопросах, обращенных в еще неразгаданное будущее», — говорят о своем фильме режиссеры.

78-й кинофестиваль в Локарно пройдет с 6 по 16 августа.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com