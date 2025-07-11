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В Швейцарии покажут снятый в Беларуси фильм о «переломном моменте» и «сопротивлении угнетению»

  • 11.07.2025, 19:33
В Швейцарии покажут снятый в Беларуси фильм о «переломном моменте» и «сопротивлении угнетению»
Михаил Сеньков и Марья Имбро
Фото: raumzeitfilm.com

Главные роли в нем также сыграли белорусы.

На кинофестивале в швейцарском Локарно в августе покажут австрийско-немецкий фильм White Snail («Белая улитка»), главные роли в котором сыграли белорусы: модель Мария Имбро и художник Михаил Сеньков, известный под псевдонимом «А. Р. Ч». Об этом пишет Variety.

Фильм, который был снят в Беларуси, рассказывает историю любви молодой пары: модели Маши, мечтающей о карьере в Китае и «таинственного одиночки» Миши, который работает в морге.

«Хрупкая история любви двух аутсайдеров, которые переворачивают миры друг друга с ног на голову и обнаруживают, что они не одиноки», — говорится о сюжете фильма на сайте картины.

Кадр из фильма «Белая улитка».
Фото: raumzeitfilm.com

Режиссеры киноленты — австрийско-немецкий творческий дуэт Эльза Кремсер и Левин Питер.

«Наш фильм — о переломном моменте. Будь то отношения двух персонажей или новейшая история Беларуси: речь идет о сопротивлении угнетению, о нерешенных вопросах, обращенных в еще неразгаданное будущее», — говорят о своем фильме режиссеры.

78-й кинофестиваль в Локарно пройдет с 6 по 16 августа.

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