Песков после обещания Трампа «разбомбить Москву» испугался отвечать СМИ

Песков после обещания Трампа «разбомбить Москву» испугался отвечать СМИ1
- 11.07.2025, 19:36
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Попросил адресовать вопросы в Белый дом.
Слова Дональда Трампа о том, что он во время своего первого президентского срока обещал Владимиру Путину «разбомбить Москву», вызвали комментарий Дмитрия Пескова. Журналистка спросила пресс-секретаря Владимира Путина о том, было ли вышеуказанное заявление, если да, то когда и как Кремль относится к подобным информационным сливам. Об этом сообщает Dialog.UA.
Спикер Кремля назвал вопрос некорректным, напомнив, что свое заявление Дональд Трамп сделал в 2024 году на встрече с «донорами» партии в США. «Я работаю в России, слава Богу», - попытался откреститься от диалога дипломат.
Песков отметил, что сейчас в информационном пространстве множество фейков и Кремль не может подтвердить или опровергнуть слова Трампа. Журналистка не отступала и снова спросила о том, высказывал ли Трамп свои угрозы Путину.
«Телефонных разговоров в то время не было. Насколько я понимаю, речь идет о периоде, когда Трамп еще не был президентом США», - отметил спикер Кремля. В последнем Дмитрий Песков ошибся, ведь разговор с «донорами» действительно состоялся в 2024 году, тогда Трамп рассказывал об обещании, которые давал Владимиру Путину во время своего первого президентского срока (2017-2021).
«Рекомендую адресовать свои вопросы в Белый дом», - резюмировал дипломат.