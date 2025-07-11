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«Поздравляю, хоть каско работает»

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  • 11.07.2025, 19:39
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«Поздравляю, хоть каско работает»

Минчанин рассказал, сколько вмятин оставил вчерашний град на его авто.

Минский автомобилист, который 10 июля попал под град, насчитал на своем HAVAL f7 46 вмятин. Печальными последствиями выпавших на столицу осадков он поделился в TikTok, пишет «Зеркало».

@murunduk Град на Немиге 10.07.25. #град#Хавалф7#минск#немига ♬ оригинальный звук - Александр

В комментариях другие столичные водители рассказали, как их авто пережили град:

«46 вмятин на фольге, мерс ml350 ни одной малейшей вмятинки», — maks_mask_belarus.

«На лагуна 3 попал под град, вроде целая, вмятин нет», — Дмитрий.

«Поздравляю, хоть каско работает. Интересно, если пленкой капот закатан, беспокрасочное удаление вмятин можно или пленку снимать придется?» — Евгений.

«Был там, опель вектра, вмятин нет», — Игорь Лисицын.

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