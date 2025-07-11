«Поздравляю, хоть каско работает» 2 11.07.2025, 19:39

1,040

Минчанин рассказал, сколько вмятин оставил вчерашний град на его авто.

Минский автомобилист, который 10 июля попал под град, насчитал на своем HAVAL f7 46 вмятин. Печальными последствиями выпавших на столицу осадков он поделился в TikTok, пишет «Зеркало».

В комментариях другие столичные водители рассказали, как их авто пережили град:

«46 вмятин на фольге, мерс ml350 ни одной малейшей вмятинки», — maks_mask_belarus.

«На лагуна 3 попал под град, вроде целая, вмятин нет», — Дмитрий.

«Поздравляю, хоть каско работает. Интересно, если пленкой капот закатан, беспокрасочное удаление вмятин можно или пленку снимать придется?» — Евгений.

«Был там, опель вектра, вмятин нет», — Игорь Лисицын.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com