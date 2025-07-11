Украинский воин уничтожил трех россиян прицельным огнем, а еще одного ликвидировал в рукопашной схватке 11.07.2025, 20:01

Рассказ от первого лица.

26 января 2025 года в Волчанске на Харьковщине украинский воин Виктор Алупой, пехотинец 42-го отдельного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады, с позывным «Марсель» во время первого боевого выхода уничтожил вражескую штурмовую группу, вступив в рукопашный бой несмотря на многочисленные ранения.

Позиция Виктора - укрепление с позывным «Искра» - оказалась под атакой четырех российских штурмовиков. Трех захватчиков он уничтожил прицельным огнем из стрелкового оружия, однако один из них прорвался в здание. В критический момент, когда автомат бойца заклинило, между ним и врагом началась рукопашная схватка. Несмотря на ножевое ранение, Виктор сумел захватить оружие противника и ликвидировать его, информирует Цензор.НЕТ.

После боя раненого «Марселя» должны были эвакуировать, но враг нанес удар с FPV-дрона, попав ему в ногу. Несмотря на еще одно серьезное ранение боец самостоятельно преодолел разрушенный мост через реку и прошел несколько километров на костылях, чтобы добраться до безопасной зоны.

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