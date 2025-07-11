BILD: Илон Маск искал в Трампе «образ отца»2
- 11.07.2025, 20:15
Глава аппарата Белого дома раскрыла подробности.
У Илона Маска была «почти отцовская фиксация» на Трампе — он видел в нем «фигуру отца». Об этом в подкасте New York Post рассказала глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлз, пишет BILD.
Глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлз наблюдала конец дружбы президента США Дональда Трампа и техномиллиардера Илона Маска.
«Президент был очень, очень добр к нему, а у Илона было так много, что он мог нам предложить. Он знал людей и технологии, о которых мы имели мало представления», — вспоминает Уайлз.
Уайлз считает, что определенное время это было отличное партнерство, а дружба перешла на личный уровень. Техномагнат жил как гость в поместье Трампа Мар-а-Лаго и стал почти что членом семьи президента. Его называли «дядя Илон».
Почему Маск в итоге отвернулся от Трампа, как считает Уайлз, до конца не ясно.
«Я не понимаю», — говорит чиновница.
По ее словам, президент до последнего верил, что Маск «всегда будет полезен рядом с нами». Несмотря на горький финал этой истории, Уайлз называет техномиллиардера «завораживающей личностью», которая просто видит мир иначе — это ценил в нем и Трамп.
Напомним, Илон Маск активно финансировал кампанию Трампа 2024 года, был частым гостем в Белом доме и отвечал за работу Департамента государственной эффективности. Их отношения испортились из-за «Большого и прекрасного закона» Трампа, который увеличивает дефицит бюджета США на 5 триллионов долларов и лишает Tesla налоговых льгот на экологичные автомобили. После того как документ принял Конгресс, Маск, который резко критиковал законопроект, пообещал создать новую политическую партию.
Трамп в ответ пригрозил отозвать миллиарды долларов господдержки, которые получают Tesla и SpaceX.