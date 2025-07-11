Украина и еще 11 государств присоединились к требованию ЕС освободить белорусских политзаключенных

Украина и еще 11 государств присоединились к требованию ЕС освободить белорусских политзаключенных1
- 11.07.2025, 20:21
От Лукашенко потребовали сделать это немедленно и безусловно.
К немедленному и безусловному освобождению в Беларуси политических заключенных, их реабилитации и прекращению репрессий призвала делегация Евросоюза в Совете Европы 9 июля на заседании руководящего органа организации Комитета министров в Страсбурге (Франция), сообщает «Радыё Рацыя».
К заявлению, распространенному от имени всех государств Евросоюза, присоединились 12 стран: Албания, Андорра, Великобритания, Исландия, Лихтенштейн, Молдова, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, Украина и Черногория.
В заявлении приветствуется освобождение Сергея Тихановского и еще 13 политзаключенных благодаря участию США. В документе подчеркивается, что Евросоюз «по-прежнему глубоко обеспокоен ситуацией с правами человека в Беларуси и решительно осуждает длительные кампании преследования и запугивания всех слоев белорусского общества, включая правозащитников, журналистов, независимых профсоюзных активистов, представителей гражданского общества и лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам».