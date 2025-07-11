Зеленский: США возобновили поставки оружия Украине 11.07.2025, 20:43

Владимир Зеленский

Есть хорошие договоренности.

Украина работает с партнерами над поставками и увеличением производства оружия на собственной территории, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Есть хорошие договоренности уже. Мы ожидаем еще договоренностей, будем работать для этого в следующие недели. Важно реализовать каждую договоренность как можно быстрее, чтобы чувствовалось реально, что есть больше сил, больше средств, больше защиты неба, больше систем ПВО. Это ключевой приоритет», - сказал он в вечернем видеообращении.

Президент Украины добавил, что страна получила «хорошие сигналы» от европейских союзников и Соединенных Штатов Америки. Согласно всем докладам, поставки оружия уже возобновили:

«Продолжим работать на следующей неделе с американской стороной на военном уровне, в частности наши военные - с генералом Келлогом. Мы готовим и новые европейские оборонные пакеты. Мы ожидаем в ближайшее время сильных шагов и по санкциям против России за эту войну - давление должно сработать».

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