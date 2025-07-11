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Новый соперник «Дастера» от Chevrolet поразил своей ценой

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  • 11.07.2025, 20:49
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Новый соперник «Дастера» от Chevrolet поразил своей ценой

Автомобиль готов к выходу на рынок.

Новый бюджетный кроссовер Chevrolet Spark EUV 2025 года составит конкуренцию «Рено Дастер» с точки зрения практичности и доступности. Однако с учетом некоторых факторов цена автомобиля поразила.

Автомобиль готов к выходу на рынок. По информации Carscoops, цена Chevrolet Spark EUV – от 28 600 долларов за базовый вариант. Это много, учитывая компактные размеры и цену китайского кроссовера Baojun Yep Plus (от $13 000), который использован в основе.

Фото: Chevrolet

Фактически, дизайн полностью достался от донора – за исключением логотипов. Ранее бюджетник Chevrolet Spark продавали как маленький городской хэтчбек, который был даже компактнее Aveo. Теперь модель превратилась в небольшой электрический кроссовер.

Фото: Chevrolet

Длина кузова равна 3996 мм (колесная база – 2560 мм), ширина составляет 1760 мм, а высота – 1726 мм. Машина соответствует параметрам Baojun Yep Plus.

Электрокар Chevrolet Spark EUV предлагается с электромотором на 102 л.с. и батареей емкостью 42 кВтч с запасом хода 360 км.

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