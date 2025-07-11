Путин испугался иностранных слов 11 11.07.2025, 21:03

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Подписан указ о «борьбе» с ними.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики. В них в качестве одной из угроз для русского языка, поддерживающего «единую культурно-цивилизационную общность «русского мира», указывается использование в России слов, заимствованных из других языков, пишет The Moscow Times.

В частности, в разделе об угрозах в области государственной языковой политики одним из рисков указано «необоснованное использование в сферах официального общения иностранных слов, имеющих общеупотребительные аналоги в русском языке, и иностранных слов, не вошедших в нормативные словари». Согласно тексту указа, власти намерены сократить употребление в официальной речи слов из других языков.

Кроме того, в рамках языковой госполитики Кремль планирует продвигать русский язык, который назван «национальным достоянием России и одной из основ российской государственности», как средство межнационального общения на постсоветском пространстве и повысить его популярность в зарубежных странах.

Согласно документу, в стране будет создана единая линейка школьных учебников по языкам народов России и методология их преподавания. В кириллической раскладке клавиатуры планируется выделить специальное место для букв из национальных языков.

«Россия успешно противостоит попыткам ограничения использования русского языка, «отмены» русской культуры (в том числе русской литературы), дискриминации российских средств массовой информации, навязывания идеологических установок, противоречащих традиционным российским духовно-нравственным ценностям», — подчеркивается в указе.

В июне Госдума РФ приняла закон, направленный на сокращение использования иностранных слов в публичном пространстве. Нововведение охарактеризовали как «защиту русского языка от чрезмерного использования заимствований». Документом в РФ были введены ограничения на употребление заимствованных слов на вывесках, этикетках, в рекламе, в названиях жилых комплексов и т. д.

В начале того же месяца Путин призвал «последовательно избавляться от вульгарных и механических иностранных заимствований, которые не обогащают, а, напротив, засоряют, коверкают наш язык». Он заявил, что в общественном пространстве необходимо использовать кириллицу, а не «кашу» из латиницы и других символов.

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