Умерла витебская активистка и защитница предпринимателей Ирина Яскевич
- 11.07.2025, 21:16
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Ей было 62 года.
Витебская активистка и лидер предпринимателей Ирина Яскевич скоропостижно скончалась в 62 года. Причины смерти не сообщаются.
О смерти Ирины Яскевич cообщил 11 июля исполняющий обязанности председателя Объединенной гражданской партии Владимир Шанцев. Причин смерти он не знает: Яскевич умерла внезапно.
Еще на прошлой неделе с ней общались соратники. Еще два дня назад она писала на Facebook: «Я буду долго гнать велосипед. Буду гнать глупые мысли, печали. Оставлю убежденность, уверенность и возможность. Если три эти понятия совпадают, то будет результат».
Яскевич была членом Национального комитета ОГП, много лет руководила Витебской городской организацией партии. Также она была известной защитницей предпринимателей: с 1996 года защищала права малого бизнеса, инициировала дюжину забастовок в Витебске и Минске, в 2005 году основала независимый профсоюз «Разам» и добивалась его регистрации, в 2017-м основала Центр поддержки предпринимателей.
«Витебск потерял еще одну неравнодушную, смелую личность, которая стремилась постоять за себя и за других, не боясь косых взглядов и осуждающих разговоров, – пишет «Віцебская Вясна». – Именно такой мы и запомним Ирину, и именно такой ее нам всем сейчас будет очень не хватать».