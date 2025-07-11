В Сенате США одобрили выделение 500 миллионов долларов на оружие для Украины 11.07.2025, 21:18

Помощь утверждена в рамках законопроекта о национальной обороне США на 2026 финансовый год.

Комитет Сената США по вооруженным силам утвердил 500 миллионов долларов помощи по безопасности для Украины в рамках законопроекта о национальной обороне США на 2026 финансовый год, пишет Reuters.

Отмечается, что этот законопроект является ежегодным документом, который определяет уровень финансирования и полномочия вооруженных сил США. Он гарантирует, что американские военные имеют необходимые ресурсы для выполнения своих задач, и за ним внимательно следят производители оружия, в частности Lockheed Martin и Boeing.

По данным Reuters, законопроект был одобрен комитетом 9 июля 2025 года подавляющим большинством голосов - 26 против 1. Он содержит положение о продлении Инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative) до 2028 года и увеличении ее финансирования до $500 миллионов по сравнению с $300 миллионами, предусмотренными на 2025 год.

Кроме того, пишет издание, законопроект запретил выполнение противоречивого запроса, который президент США Дональд Трамп внес в июне, относительно списания парка самолетов A-10 Воздушных сил США. Документ предусматривает, что их количество не должно снижаться ниже 103 единиц в 2026 году, что обеспечит дальнейшую эксплуатацию этих самолетов.

В течение следующих месяцев законопроект будет проходить законодательные процедуры в Конгрессе. Кроме Украины, он также предусматривает меры по глобальным вызовам безопасности, в частности угроз со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи.

Кроме того, законопроект подчеркивает необходимость технологического развития в таких сферах, как искусственный интеллект, беспилотные технологии и гиперзвуковое оружие, чтобы сохранить военное превосходство США.

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