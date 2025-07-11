«На северо-востоке Беларуси будем ждать интересного»
- 11.07.2025, 21:29
Появился уточненный прогноз погоды на выходные.
Белгидромет понизил уровень метеоопасности: вместо тревожного оранжевого цвета карта Беларуси на сайте ведомства с оперативными данным по погоде впервые за последние 6 дней окрасилась в спокойный зеленый. Правда, лишь частично — как минимум в трех областях страны на завтра еще прогнозируют грозы. Узнали, какой будет погодная обстановка в Беларуси на выходных в целом, пишет Telegraf.news.
На субботу, 12 июля, Белгидромет выписал «желтое» предупреждение для Брестской, Витебской и Могилевской областей. По их данным, грозы завтра прогремят лишь местами — в западных и крайних северо-восточных районах Беларуси.
Как пояснили авторы Telegram-канала @nadvorie, на погоду в ближайшее время повлияет циклон, центр которого сейчас находится над Калининградской областью России. Именно его холодный фронт проходит через северо-восточные районы Беларуси.
«Там, стало быть, и будем ждать чего интересного», — предупредили специалисты.
Пока этот регион страны остается в тропической воздушной массе. Однако ожидается, что уже после обеда 11 июля холодный фронт там начнет обостряться, поэтому велика вероятность гроз с сильным ливнем, а также градом и шквалами.
«Постепенно жаркий тропический воздух будет вытеснен с территории Беларуси на восток и связанные с ним опасные явления погоды прекратятся», — пообещали улучшение погодной обстановки специалисты.
По их прогнозам, в субботу и в воскресенье Беларусь «будет пребывать в зоне гребня высокого давления», поэтому «ожидается спокойная умеренно-теплая погода». «Даже может без осадков», — выразили надежду специалисты.
Какой прогноз на выходные дал Белгидромет?
Впрочем, краткосрочный прогноз Белгидромета на ближайшие 3 дня не столь оптимистичен. Судя по нему, и выходные, и начало следующей рабочей недели без гроз и осадков не обойдется. Впрочем, других неблагоприятных природных явлений в прогнозе официальных синоптиков, действительно, больше нет — ни града, ни повсеместной жары, ни шквалистого ветра (лишь при грозах он может усиливаться до порывистого), да и сами грозы пообещали лишь «местами».
Суббота, 12 июля:
Облачность: Переменная облачность.
Осадки: Без осадков, только местами на западе и северо-востоке кратковременные дожди и грозы.
Туман: Ночью и утром местами слабый туман.
Ветер: Неустойчивый, слабый ночью, слабый до умеренного днем, при грозах порывистый.
Температура:
Ночью: +9..+15°C,
Днем: +22..+28°C
Атмосферное давление: Растет.
Воскресенье, 13 июля:
Облачность: Переменная облачность.
Осадки: Местами кратковременные дожди, днем возможны грозы.
Туман: Ночью и утром местами слабый туман.
Ветер: Умеренный, порывистый местами, при грозах сильный порывистый.
Температура:
Ночью: +9..+15°C,
Днем: +22..+29°C
Понедельник, 14 июля:
Облачность: Переменная облачность.
Осадки: Ночью местами, днем почти по всей стране кратковременные дожди и грозы.
Туман: Ночью и утром местами слабый туман.
Ветер: Ночью переменный, днем южный порывистый, при грозах сильный порывистый.
Температура:
Ночью: +10..+17°C
Днем: +25..+32°C (на западе +22..+24°C)